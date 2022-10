Leonie Ton Nederlands kampioene ultra trailrunning (en er is maar één man sneller op die 100 km)

De start in de Belgische plaats net ten zuiden van Maastricht was om 6.00 's ochtends. De trail ging langs de Nederlandse grens en kende 3000 hoogtemeters.

Ton, die eerder in 2022 een tijdje geblesseerd was en daardoor diverse ultralopen moest laten schieten, verraste zichzelf door Hinke Schokker voor te blijven. Ze zette de Friezin, voormalig winnares van de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen, op 20 minuten. En bijzonder was dat de Zeeuwse de nummer twee overall was. Ze zat nog geen 17 minuten achter Daan Nieuwenhuis en bleef alle andere mannen minimaal een dik uur voor.