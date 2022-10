Leonie Ton na Nederlandse titel: ‘Mensen zouden me voor gek verklaren dat ik meedeed’

,,Nou en of, ik ben trots dat ik me Nederlands kampioene mag noemen. Vooraf had ik eerlijk gezegd geen hoge verwachtingen. Twee weken geleden had ik ook een wedstrijd van honderd kilometer gelopen en die voelde ik nog behoorlijk in mijn benen. Ik had tegen bijna niemand gezegd dat ik aan de wedstrijd van afgelopen weekend mee zou doen, want mensen zouden me compleet voor gek verklaren. Gelukkig viel de race me minder zwaar dan vooraf gedacht, al zaten er natuurlijk moeilijke momenten bij. Vooral tussen de 60 en 70 kilometer had ik een flinke dip.”