Leonie Ton legt Spartathlon bijna 4 uur sneller af dan in 2019

Ton (46) twijfelde een week geleden nog of ze wel kon deelnemen. Een kuitblessure speelde haar parten. Maar eenmaal in Griekenland ging het goed met haar. Van de start om 06.00 uur bij de Acropolis tot aan de Sangas-pas (na ongeveer 150 kilometer) had ze een gemiddelde van bijna 10 km/u. Daarna zakte dat iets. Aan de finish kon ze het beeld van Koning Leonidas aanraken en kreeg ze een lauwerkrans op haar hoofd.

De Zeeuwse werd 37ste overall en was de zevende vrouw. De winnaar van de editie van dit jaar was de Griek Fotis Zisimopoulos. Hij liep de wedstrijd in 21.57 uur. Daarmee kwam hij meteen in de top 5 van snelste tijden ooit. De snelste vrouw was de Letse Diana Dzaviza in 25.24 uur.