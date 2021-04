Lennen Jonker uit Bruinisse van volleyballer tot triatleet tot marathonloper

Ook in Rusland geen hoofdtoer­nooi voor Pattinama-Kerkhove

14 maart SINT PETERSBURG – Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove is bij het WTA-toernooi van Sint Petersburg in de tweede ronde uitgeschakeld. De Zierikzeese verloor met 7-5 6-2 van de Amerikaanse Clara Tauson, die in de kwalificaties de nummer één van de plaatsingslijst was. Een dag eerder won ze nog wel van de Georgische Ekaterine Gorgodze (0-6 7-6 6-3).