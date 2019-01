Lees hier de verslagen van de Zeeuwse teamsporten

Tiende plek op Weissensee, Mesu heeft goede benen

26 januari TECHENDORF - Middelburger Erwin Mesu is zaterdag bij het open Nederlands kampioenschap marathonschaatsen op natuurijs tiende geworden. Tot in de finale van de wedstrijd over 150 kilometer deed hij mee om de hoofdprijs, maar hij moest het in de sprint afleggen tegen de anderen. Mart Bruggink won.