Lees hier alles over de volgende krachttoer van Ondo, een bijna-stunt en titelhoop ondanks verlies

Voor Dylan Gillissen is het kampioen­schap van Swift weer een ‘eerste keer’ zonder zijn moeder

MIDDELBURG - Na het binnenhalen van het kampioenschap hadden Ralph en Dylan Gillissen zaterdag een mooi vader-en-zoon-moment. Beiden waren opgetogen en licht geëmotioneerd tegelijkertijd én vonden elkaar daarin, even buiten de feestende massa. ,,Voor ons is dit toch weer een speciaal moment”, zei Dylan. ,,Normaal gesproken had mijn moeder bij dit soort belangrijke wedstrijden op de tribune gezeten. Ze was er altijd...”

19 april