Lees hier alles over de bevrijding van Oemoemenoe, de soap van TOP en een Vlissingse dubbelslag

Van Maaren ‘best of the rest’ achter voormalig Grand Prix-rij­der uit België

AXEL – Motorcrosser Jordan-Lee van Maaren uit Middelburg moest in Axel tijdens de tweede clubwedstrijd genoegen nemen met de tweede plaats in de samengevoegde klassen 250 en 500 cc voor licentiehouders. Dat was totaal geen schande, want ex-Grand-Prix rijder Jeffrey Dewulf uit het West-Vlaamse Jabbeke liet al meteen vanaf het vallen van het starthek zien dat hij de enige was die aanspraak kon maken op de overwinning.

20 maart