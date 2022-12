Leerling schakelt leermeester uit in Grand Prix driebanden

In de kwartfinales van het toernooi in Rosmalen was uitgerekend zijn coach Jean Paul de Bruijn zijn tegenstander. Dat heeft de leermeester geweten. Een superieur spelende De Kok zette de Hulstenaar onder druk en nam steeds meer voorsprong. Het werd uiteindelijk een verpletterende overwinning voor het jonkie en een al even verpletterende nederlaag voor de Nederlands kampioen: 40-19 in 22 beurten.

,,Ik ben hier geweldig blij mee”, reageerde De Kok. ,,Ik speelde lekker en kon het spel goed gesloten houden. Ik ben nu zeker van een plaats in de Masters in januari en ben daar best trots op. Het is voor de derde keer op rij dat ik dat haal.” De euforie duurde echter maar kort, want in de kwart finale ging De Kok eruit tegen Jack Wijnen met 30-40 in 35. ,,Joey speelde heel goed en ik niet best", zei De Bruijn. ,,Ik zal maar zeggen dat ik een goede leraar ben...”