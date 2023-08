Leenhouts schuift naar bord 1 na nieuwe zege in Vlissingen

Revanche na Grote Prijs levert Gaj Riossa tijdens Jumpin’ de Weel een nóg grotere prijs op

Wie het laatst lacht, lacht het best. Dat liet de in Nederland woonachtige Sloveen Gaj Riossa zondag zien tijdens de finaledag van Jumpin’ de Weel in Nisse. De springruiter greep net mis in de barrage voor de Grote Prijs, maar pakte daarna een nóg grotere prijs. ,,Het bleef tot het einde héél spannend.’’