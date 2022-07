Laurens van Lieren is trainer, concurrent én verloofde van Devenda Dijkstra; ‘Het werkt alleen als de relatie goed is’

Uniek in Zeeland: Souburgse biljart­club met drie teams naar het NK

OOST-SOUBURG - VEGABV uit Oost-Souburg tekent voor een unicum in de Zeeuwse biljartgeschiedenis. De verenging is bij Nederlandse kampioenschappen met drie teams vertegenwoordigd. Nog niet eerder leverde één club in een seizoen zoveel teams op het NK.

1 juli