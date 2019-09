Late valpartij nekt Van Anrooij in wegwedstrijd WK

Het ‘eeuwig bestaan’ van Luctor et Emergo

9:00 MIDDELBURG – ,,Groen-witte kleuren, niets kan ons gebeuren. Luctor die staat helemaal bovenaan, Luctor zal nooit verloren gaan.” Dat zwemvereniging Luctor et Emergo – opgericht op 17 januari 1919 – immer in de Middelburgse harten zou blijven voortleven, blijkt wel uit de eerste zinnen van het clublied. De vereniging is inmiddels toe aan het officieuze honderdjarig jubileum.