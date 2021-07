Lastminutedeelnemer Erwin Adan wint prompt Welcome Back Run in Vlissingen

VLISSINGEN - Op de avond voor de wedstrijd haalde Stefan Schrier zijn trainingsmaat Erwin Adan over om mee te lopen in de Welcome Back Run in Vlissingen. Na 58 minuten en 9 seconden won Adan prompt de wedstrijd over 15 kilometer.