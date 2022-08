Lars Oreel wint tijdrit in Frans-Guyana en start slotrit in poleposition

Familie Brink is klaar voor mythische zwemtocht om de Scheldebe­ker

In 2014 werd de heroïsche zwemwedstrijd om de Scheldebeker voor het eerst in vijftig weer georganiseerd. Afgesproken werd om het evenement voortaan om de vijf jaar te houden. Door een samenloop van omstandigheden kwam het er niet van. Het wachten duurde lang. Maar zaterdag is het zover. Om 14.45 uur is de start op het Badstrand van Vlissingen. De tocht naar Breskens is circa zes kilometer lang. Twee vaargeulen moeten worden overgestoken en de scheepvaart op de Westerschelde wordt tijdelijk stilgelegd.

18 augustus