Lars Oreel uit Goes wint als eerste Nederlander overzeese ronde: ‘Het moet nog doordringen’

CAYENNE – Lars Oreel heeft de 31e editie van de Ronde van Frans-Guyana op zijn naam geschreven. De 23-jarige renner van ZRTC Theo Middelkamp zag in de 130 kilometer lange slotrit zijn gele leiderstrui niet meer in gevaar komen.

Oreel is de eerste Nederlandse eindwinnaar van de lange overzeese etappekoers. ,,Het is echt lastig geweest de voorbije dagen. Zonder mijn ploeg was het zeker niet gelukt. Ik had dit nooit alleen gekund. We hebben elke dag de koers moeten controleren, want de verschillen waren klein. Ik sta hier weliswaar als eindwinnaar, maar het is een overwinning van de ploeg.‘’

De renner uit Goes kan niet anders dan tevreden terugkijken op zijn avontuur in Guyana. ,,We hebben de wedstrijd van het begin tot het einde gedomineerd. Na de eerste etappe hadden we al de gele leiderstrui. Dat we die tot het einde kunnen vasthouden, is ongelofelijk. Het tempo lag hoog en de concurrentie was sterk. Des te mooier is het om hier te winnen.‘’

Quote Ik kan moeilijk in woorden uitdrukken wat het voor me betekent Lars Oreel

Het waren lange dagen voor de renners van ZRTC Theo Middelkamp. De ploeg begon voortreffelijk aan de overzeese etappekoers door met Lars Oreel meteen de openingsrit te winnen. Daarna stond de Zeeuwse wielerformatie voor een loodzware opdracht. Met nog maar liefst tien etappes voor de boeg moest het team van ploegleider Ad Polak alle aanvallen op de gele leiderstrui pareren.

Dat lukte uitstekend. Sterker nog, Lars Oreel schreef ook de zesde etappe op zijn naam en toonde ook in de individuele tijdritten zijn goede vorm. De laatste tijdrit zette hij zelfs ook nog naar zijn hand, waardoor hij met drie ritzeges op zak - mede daardoor won hij ook het puntenklassement - in de slotrit in polepositie lag voor de eindwinst.

ZRTC Theo Middelkamp hield daarin het tempo hoog in aanloop naar de onvermijdelijke massasprint, waardoor Oreel zich zonder problemen verzekerde van de eindzege. ,,Ik ben enorm blij”, deed Lars Oreel na afloop zijn verhaal. ,,Het is geweldig dat dit gelukt is. Ik kan moeilijk in woorden uitdrukken wat het voor me betekent. Het moet ook nog wat tot me doordringen.‘’

Volledig scherm Eén van de ritten ging van start vanuit het Guyaans Space Center in Montsinéry-Tonnegrande. © Ad Polak