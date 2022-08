Lars Oreel uit Goes gaat met gele leiderstrui finaleweekeinde in

Kikkertoer­nooi in Aardenburg is nog altijd springle­vend

AARDENBURG – Het Aardenburgse Kikkertoernooi van Tennis Club Sjef onderscheidt zich in Zeeland door een uitgebreid deelnemersveld in de 2 en 3. Ook in de breedte floreert het tennistoernooi, met in totaal 230 inschrijvingen. De eerste partijen starten maandag, terwijl de finales worden gehouden op zondag 21 augustus.

11 augustus