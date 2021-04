Lars Oreel uit Goes fietste in ruim 5 minuten over de Zeelandbrug: ‘Ik kon bijna de auto’s bijhouden’

VIDEO Hoe won Heddie Nieuwdorp uit Yerseke 40 jaar geleden een etappe in de Ronde van Spanje?

27 april YERSEKE - Maandag is het precies 40 jaar geleden dat Heddie Nieuwdorp uit Yerseke een etappe won in de Ronde van Spanje. Door die zege op zondag 26 april 1981 maakt hij deel uit van een select gezelschap Zeeuwse wielrenners dat een rit in een grote ronde won. Dat groepje bestaat uit zeven renners. Wat is het verhaal achter de winst van Heddie Nieuwdorp in die vijfde etappe van de Vuelta a España?