Lars Oreel tweede in vijfde etappe Ronde van Frans-Guyana

Het tempo lag hoog, waardoor in de finale vluchters kansloos waren. Een massasprint moest dus uitsluitsel geven over de winnaar. De gele leiderstrui van Lars Oreel zat daarin goed vooraan gepositioneerd, maar Allan Leroux beschikte over de sterkste eindsprint. Oreel finishte wel nog als tweede en pakte daarmee de leiding terug in het puntenklassement. Jurgen Mesu uit Middelburg toonde eveneens zijn goede vorm door beslag te leggen op een mooie vierde plaats.

Hoewel Oreel nipt een tweede ritzege miste, was hij achteraf tevreden met het resultaat. ,,Het was een warme dag”, deed hij zijn verhaal. ,,Er waren drie renners voorop, maar we hadden de situatie onder controle met de ploeg. Mijn teamgenoten hebben heel de dag fantastisch werk afgeleverd, waardoor mijn leiderstrui nooit in gevaar kwam. Vervolgens hebben we ingezet op de massasprint. Daarin werd ik tweede en ik kan tevreden zijn met dat resultaat. De gele leiderstrui verdedigen was het belangrijkste en dat is gelukt”, besluit Oreel.