Lars Oreel sprint in leiderstrui naar tweede ritzege in Ronde van Frans-Guyana

SINNAMARY – Lars Oreel heeft na de openingsrit ook de zesde etappe van de Ronde van Frans-Guyana op zijn naam geschreven. De 23-jarige renner van ZRTC Theo Middelkamp was na een rit van 148 kilometer de snelste van het peloton in de massasprint. Ook de gele leiderstrui van het algemeen klassement blijft hierdoor vanzelfsprekend om zijn schouders.

De zesde etappe van de Ronde van Frans-Guyana kende een tumultueuze openingsfase met een valpartij, maar ook mechanische pech voor zowel Paul Seuwin als Emiliano Vila, de twee naaste belagers van Lars Oreel in het algemeen klassement.

Toen de rust was wedergekeerd in het peloton, zagen vijf renners hun kans schoon. Daryl Desomoniere, Nicolas Pelleriaux, Pierce Ponet, Baptist Gourguechon en Daniel Pullen vormden de vroege vlucht. Het vijftal kreeg echter nooit meer dan een halve minuut voorsprong van het peloton dat gecontroleerd werd door ZRTC Theo Middelkamp.

Massasprint

Een massasprint moest dus uitsluitsel geven over de winnaar. Lars Oreel ging in de gele leiderstrui de sprint van ver aan, maar niemand was in staat om zijn wiel te houden. Op die manier sprintte Oreel naar zijn tweede etappezege in deze 31ste editie.

Oreel heeft dus duidelijk de goede vorm te pakken aan de andere kant van de oceaan. ,,Ik voelde me heel de dag sterk inderdaad. Ik heb zelfs een paar keer geprobeerd om zelf weg te rijden, maar dat mislukte”, deed de gelukkige winnaar uit Goes na afloop zijn verhaal. ,,Mijn ploeggenoten leverden echter fantastisch werk, waardoor we alles onder controle hadden. We gingen voor de winst vandaag en ik ben blij dat het gelukt is.”

Dat Oreel de sprint al vroeg aan ging, zegt veel over zijn vertrouwen. ,,Het was inderdaad een lange sprint, maar ik had genoeg kracht in de benen en kon zo een tweede keer winnen. We zijn goed op weg, maar er zijn nog drie zware dagen voor de boeg waarin er veel kan gebeuren. We hebben echter laten zien dat we heel sterk zijn als ploeg. De gele leiderstrui was nooit in gevaar.”

De opdracht voor de komende dagen is duidelijk. ,,We moeten als team de renners in de top tien goed in de gaten houden en niet te veel ruimte geven. Vervolgens zullen we in de individuele tijdrit wel zien wie de sterkste is. De verschillen zijn immers klein, dus de tijdrit zou wel eens de doorslag kunnen geven voor het eindklassement.”