Lars Oreel consolideert leiding in tijdrit Ronde van Frans-Guyana

Z'n DNA-pro­fiel zegt: Aron Schott is een 400 meterloper

BURGH-HAAMSTEDE - Aron Schott is tegenwoordig een 400 meterloper. Of eigenlijk was de twintigjarige atleet uit Burgh-Haamstede dat altijd al, maar wist hij dat nog niet. Twee jaar geleden liet hij zijn DNA doorlichten door een laboratorium in Zwitserland. Uit alle gegevens die hij terugkreeg, was te destilleren dat hij het beste tot zijn recht komt op een heel rondje over de atletiekbaan. Hij moest zich er vervolgens nog even toe zetten om daar ook echt voor te gaan trainen…

6 augustus