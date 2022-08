Lange adem helpt Zeeuwse topper Anne Terpstra aan derde EK-medaille op rij

Zeeuwen laten zich zien bij Zeezwem­tocht Westkapel­le

WESTKAPELLE - De zeezwemtocht van Westkapelle naar Zoutelande is woensdagavond bij de vrouwen gewonnen door Tessa Vermeulen. De Amsterdamse was een week eerder, toen in Vlissingen, ook al de snelste dame. Bij de mannen kwam Maikel van der Linden uit Moorveld als eerste over de finish. Het was de derde wedstrijd in een serie van vier.

