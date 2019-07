Laatbloeier Gert van der Vinden viert lustrum op Hawaii, met dank aan de plaatselijke dominee

Tourheld Johnny Hoogerland heeft zijn draai gevonden in Oostenrijk

25 juli VELDEN AM WÖRTHERSEE - Diverse jaren stond de zomer van Johnny Hoogerland volledig in het teken van de Tour de France. Hoe anders is dat na de beëindiging van zijn wielercarrière. In eerste instantie bleef hij ook na zijn actieve carrière aan de wielersport verbonden als personeelslid van Team Roompot, maar begin 2018 gooide hij het roer volledig om. Hij verhuisde naar het Oostenrijkse Velden am Wörthersee en startte daar met zijn vrouw Gerda een pension. ,,Het was een grote stap in het diepe, maar we wilden dit al lang”, verklaart hij nu de verbouwingen achter de rug zijn.