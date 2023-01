KVK laat in korfbaltopper geen spaan heel van Zaamslag

Shirin van Anrooij slachtof­fer van fietsendie­ven bij verkenning Spaans World Cup-par­koers

Het klinkt misschien als een flauwe mop, maar dat is het niet. De fiets van veldrijdster Shirin van Anrooij is zaterdag in het Spaanse Benidorm gestolen bij de verkenning van het parkoers van de World Cup-wedstrijd die zondag op het programma staat.

21 januari