Kustmarathon in plaats van insuline; suikerpatiënt Serge Tulen weet precies waarvoor hij in oktober meedoet

Amazone Anniek van der Linde stuurt dominante ruin naar de winst in Clinge

CLINGE - De regerend Zeeuws kampioene in de klasse Z, Anniek van der Linde, sloot in Clinge de jumping van PSV Hulst af in stijl. Zij stuurde in de 1,30 rubriek de schimmelruin Jorezzo O in 76,93 seconden naar de overwinning. De combinatie uit Heinkenszand bleef als enige foutloos.

1 mei