Kramer en Ton krijgen in Breskens hun revanche na tweede plaats in Kruiningen

Vlissingse motor­crossster stralend middelpunt op kampioenen­bal in Rimini; ‘Nu mocht ik er eindelijk bij zijn’

Te midden van de crème de la crème van de internationale motorsport, in het superchique Rimini, kreeg motorcrossster Nancy van de Ven zaterdagavond een zogenoemde FIM Award. ,,Naar dit gala wilde ik altijd al”, zei de Vlissingse, die in september voor het eerst in haar carrière wereldkampioene werd. ,,Het was zo vaak nét niet, maar nu mocht het eindelijk.”

5 december