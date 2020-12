Kortgeense roeister legt 917 kilometer af in eerste week op Atlantische Oceaan

Marieke is vertrokken, nog 4800 roeikilome­ters voor de boeg

12 december LA GOMERA – Roeister Marieke le Duc-Bouwense uit Kortgene is zaterdagmiddag met drie andere Nederlandse vrouwen begonnen aan haar monstertocht over de Atlantische Oceaan. De ‘Atlantic Dutchesses’ doen mee aan de Talisker Whiskey Atlantic Challenge, een wedstrijd over zo’n 4800 kilometer. De bedoeling is om in de tweede helft van januari te arriveren op het Caribische eiland Antigue.