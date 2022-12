Korfbalster Romy de Rijke: ‘Dit seizoen is helemaal voor PKC’

Normaal gesproken zou korfbalster Romy de Rijke zich vanaf januari met Oranje gaan voorbereiden op het WK onder 19 jaar. Maar dat toernooi slaat de Souburgse over, na overleg met de bondscoach. ,,Het is jammer, maar het kan niet anders.”

Bij de Korfbal Challenge, het traditionele eindejaarstoernooi in Rotterdam, wordt vrijdagavond de selectie van Nederland onder 19 jaar bekendgemaakt. Romy de Rijke, die net achttien is, weet al dat ze er niet bij zit. Het programma van de nationale jeugdploeg is niet te combineren met dat van PKC, haar Papendrechtse clubteam. ,,Er is overleg geweest met bondscoach Leon Simons en mijn coaches bij PKC, Wim Scholtmeijer en Jennifer Tromp. En we hebben besloten om dit jaar helemaal voor PKC te gaan.”

Nederland onder 19 jaar traint op maandagavond, precies op het moment dat PKC ook traint. En het WK, dat in april in België is, valt precies samen met de play-offs van de Korfbal League. De Rijke: ,,Dan kun je op de maandag wel met Oranje gaan trainen, maar wat heeft dat voor zin als je zeker weet dat je het WK moet missen? Begin 2022 had ik dat ook. Toen zat ik nog in PKC 2, maar moest ik er bij de play-offs van het eerste team toch bij zijn en kon ik niet mee naar het WK. Zoiets wil ik niet nog een keer.”

Hiërarchie

Juist omdat de oud-speelster van Fortis samen met de bondscoach de knoop heeft doorgehakt, verwacht ze niet dat ze buiten beeld raakt. ,,Ze zullen me blijven volgen”, zei De Rijke. ,,Ze kunnen me natuurlijk ook nog steeds elke week zien, maar dan in de Korfbal League. Hopelijk kan ik in de toekomst aansluiten bij Oranje onder 21. Dat heeft een programma dat niet botst met dat van PKC.”

De Rijke ziet ook wel in dat het goed is dat ze zich een heel seizoen op PKC kan richten. Ze is in de zomer overgeheveld naar de eerste selectie, waarin nu vijf vrouwen zitten. Voorheen waren dat er vier; er is dus min of meer een plek voor haar gecreëerd. Er is nog wel een zekere hiërarchie, want het Zeeuwse jonkie zit bij de grote duels nog op de bank. ,,Daar zijn de coaches ook heel open over, hoor”, vertelde ze. ,,Laatst speelden we tegen Fortuna en DVO en dan sta ik niet in de basis. Er wordt duidelijk uitgelegd waarom ik bij die toppers reserve ben. Ze gebruiken dit seizoen om mij te laten groeien.”

Ontwikkelen

PKC staat halverwege het veldseizoen bovenaan in de ereklasse B en is ook gedeeld koploper in de Korfbal League. Romy de Rijke, die nog in Oost-Souburg woont en aan de HZ begonnen is met de studie sportkunde, staat wekelijks binnen de lijnen met internationals als Laurens Leeuwenhoek, Olav van Wijngaarden en Sanne van der Werff. Vaak heeft ze een dienende rol, maar af en toe pikt ze haar goaltjes mee. ,,Het gaat hartstikke goed, vind ik. We hebben in de zaal pas één keer verloren. En voor mezelf geldt dat ik me nog steeds aan het ontwikkelen ben.”

PKC stevent hard af op de play-offs. De beste vier ploegen uit de Korfbal League plaatsen zich daarvoor. De Rijke weet dat ze bij de cruciale duels, waaronder een mogelijke finale in de Ziggo Dome, waarschijnlijk nog op de bank zit en hooguit mag rekenen op een invalbeurt. Maar ze weet ook dat haar tijd nog wel komt.

Zeeuwse korfbalster in All Star-team Tijdens voorgaande edities van de Korfbal Challenge speelde Romy de Rijke al meermaals voor het district zuidwest. Dan kon ze zich - als ze dat nog niet had gedaan - in de kijker spelen bij de diverse bondscoaches. Gisteravond kwam ze in het Rotterdamse Topsportcentrum in actie bij de All Stars en speelde ze een soort galawedstrijd voor een paar honderd korfballiefhebbers. ,,We hadden een All Star-ploeg van Zuid-Nederland en we speelden tegen Noord-Nederland”, vertelde de jonge speelster van PKC. ,,Spelers die niet in het Nederlands team zitten, dat hier ook meedoet, zijn ervoor gevraagd. Ik werd ook gebeld. Natuurlijk zei ik ‘ja’. Zoiets is hartstikke leuk om te doen.” De achttienjarige Zeeuwse zat in het team van de coaches Ben Crum en Mady Tims, twee grootheden in de sport. Ze begon in de basis en schoot meteen één van de eerste van de ballen die ze in haar handen kreeg binnen. Bij rust stond haar ploeg met 12-14 voor en uiteindelijk werd er ook met een relatief klein verschil (31-27) gewonnen. De Rijke kwam uiteindelijk tot vier doelpunten. Zoals in een All Star-wedstrijd hoort, kwam er veel show bij kijken. Vooral de mannen trokken in Rotterdam hun trucendozen open en lieten de mooiste doelpogingen zien. Sommige lukten, andere gingen totaal de mist in. De Rijke is minder van dat frivole korfbal, zij schiet de ballen graag zakelijk binnen. Eén van de smaakmakers was Danny den Dunnen, een speler van HKC. Hij stond ook in het vak bij De Rijke. In de Korfbal League 2 was hij eerder dit zaalseizoen al een plaaggeest voor TOP Arnemuiden.