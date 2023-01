Korfballers TOP komen er niet aan te pas in Sassenheim

TOP (S)-TOP (A) 23-14: Tegen de naamgenoot uit Sassenheim ging de start volledig de mist in. De eerste Arnemuidse treffer viel pas na zes minuten, het aanvalsspel was timide. De gemiste strafworp door Jeanine Francke was een veeg teken. TOP kende een korte opleving in het middenstuk van de eerste helft waarin het terugkwam tot 6-4, maar net zo snel was het momentum weer terug bij TOP Sassenheim. Dat Jorian Schroevers het in alle reboundduels aflegde tegen Nick Pikaar illustreerde de krachtsverhouding in het eerste bedrijf.