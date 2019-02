Korfballers Swift vegen Futura met doelpuntenrecord van de mat

Overgangsklasse D

Swift-Futura 41-24: Tegen Futura schreef Swift het oude Zeeuwse doelpuntenrecord (38 treffers op naam van zowel TOP als Swift) uit de boeken. De Middelburgers waren voor rust (21-14) al zo goed op dreef dat coach Dennis Plantinga kon volstaan met het voorhouden van de worst. Na het definitief afschudden van Futura werd het halen van de veertig treffers een wedstrijd in de wedstrijd. ,,Het dak ging er af bij de veertigste‘’, glunderde Plantinga. Achter Fiks en Oranje Wit blijft Swift in de titelrace in overgangsklasse D.

Eerste klasse E

Valto-Ondo 29-20: Na reparatie van een 7-3-achterstand sloot Ondo een puike eerste helft af op een 10-13-voorsprong. Het heeft er alle schijn van dat de Middelburgers daarmee titelfavoriet Valto dusdanig tartten dat de koploper uit de Lier volledig los ging in de tweede helft. ,,Er was geen houden aan‘’, vatte coach Jouri van de Broeke de vloedgolf aan doelpunten die zijn ploeg over zich heen kreeg samen. Na driekwartier stond het 25-17 en had Ondo de handdoek gegooid.

Eerste klasse F

Vriendenschaar-Tjoba 35-21: Interim-coach Gerben van Boven moest toezien dat het strijdplan tegen koploper Vriendenschaar beperkt houdbaar was. Tot aan de rust (15-10) lukte het nog om de aanvoer naar de makkelijk scorende heren van Vriendenschaar te ontregelen. In het tweede bedrijf verwerd Tjoba tot een figurant. In de laatste tien minuten was de pijp leeg. Die benutte Vriendenschaar om haar niet aflatende scoringsdrift te etaleren.

Rust Roest-Fortis 25-24: Fortis streed een spannende strijd om de tweede plek . De start was voor Rust Roest (5-2). Het kostte de Souburgers moeite om het achterverdedigen van de Eindhovense tegenstander geduldig te bestrijden. Na rust (16-14) kreeg Fortis meer grip. Op 20-20 kwam het langszij en op 21-22 pakte het zelfs de enige voorsprong in de partij. Omdat Fortis het momentum liet liggen, greep Rust Roest haar kans. Op negen punten waant de Souburgse formatie zich nog niet veilig. Wellicht na winst op Maassluis komende zaterdag wel.

Tweede klasse H

Madjoe-Atlas 14-15: Atlas begon uiterst voortvarend tegen hekkensluiter Madjoe. Op een kwart wedstrijd duidde de 1-8-voorsprong op een makkelijke missie in Rijnsburg. Dat pakte anders uit. Na rust was Atlas stukken minder bewegelijk en minder zuiver in de afronding. De voorsprong bleef, maar in de laatste tien minuten scheelde het niets of Madjoe had de laksheid van de Ritthemse equipe afgestraft. Atlas hield een benauwde zege over.

Derde klasse G

DSO-Togo 18-19: Togo kaapte twee meer dan welkome punten weg in Klundert. De voortvarende start van de Goesenaren leidde tot een 6-11-ruststand. Tien minuten later was die voorsprong verdwenen. In die fase sprongen beide ploegen slordig om met de kansen, waardoor het meer spannend dan goed was. Togo kwam als beste uit de periode van stuivertje wisselen. Met de winst zet de ploeg de inhaalrace in met als doel boven de degradatiestreep uit te komen.

NIO-Seolto 23-16: Seolto zal niet graag terug kijken op de wedstrijd in Rotterdam. De fysieke speelwijze van NIO en de (in hun optiek) veel te tolerante scheidsrechter brachten de Vlissingers totaal over hun theewater. Na twintig minuten raakte Seolto al dusdanig gefrustreerd dat het nauwelijks meer aan korfballen toe kwam. Drie gele kaarten verder en op fikse achterstand gezet had het maar één wens: zo snel mogelijk weg uit Rotterdam.

Derde klasse H

PSV-KVK 18-18: Tot acht minuten voor tijd was er geen vuiltje aan de lucht voor KVK. Op een stationaire voorsprong van drie punten leken de Kapellenaren weer een overwinning bij te kunnen schrijven in 2019. Out of the blue maakten de bezoekers overhaaste keuzes die PSV terug in het zadel hielpen. Het doelpunt van Tonia Verdonk was zelfs nodig om nog een punt uit het vuur te slepen. ,,Een verloren punt‘’, ervoer coach Cor Hoogesteeger. Komende zaterdag speelt KVK de topper tegen koploper Erasmus.

Stormvogels-Klimop 21-12: Stormvogels had moeite om zich te motiveren tegen hekkensluiter Klimop. In de eerste tien minuten moest het daardoor een puntje achterstand wegpoetsen voordat het aan de voortdurende voorsprong toe was. Zoekend naar de scherpte waren de Westkapellenaren halverwege mild voor Klimop (12-7). Ook na de pauze kreeg het de toeschouwers niet op de banken. De zekere winstpartij kabbelde naar de 21-12-eindstand.

Blauw Wit-Triade 23-21: Gebrand op de punten marcheerde Blauw Wit weer eens als vanouds. Coach Tom van de Boom zag zijn ploeg fel, scherp en gevarieerd spelen tegen Triade, dat ook in de gevarenzone vertoefd. Blauw Wit kon nergens echt afstand nemen van Triade, waardoor het lang spannend bleef. De doorslag gaf dat de Kloetingers het hoofd koel hielden in de slotfase, waardoor het ook in de finale Triade kon pareren. Door de winst heeft Blauw Wit weer hoop om uit de degradatiezorgen te raken.

Vierde klasse K

Keep Fit-Zaamslag 24-13: Om nog mee te doen om de titel moest Zaamslag punten afsnoepen van gedeeld koploper Keep Fit, maar het deed slechts een kwartiertje mee in Roosendaal. Onder toenemende druk van de Brabanders morste Zaamslag kansen en liep het foutenpercentage op. Met trefzekere vrije ballen profiteerde Keep Fit. Halverwege keek Zaamslag al tegen een 14-7-achterstand aan. Ook na rust waren de Zeeuws-Vlamingen niet bij machte om serieus weerwerk te bieden.

ZKV-Volharding 11-14: Voor het eerst sinds 6 oktober 2018 kon Volharding weer eens juichen. In Zuidland veroverden de Yersekenaren de eerste punten van het zaalseizoen. Vanaf de 0-6-voorsprong luidde overmoed een slordige fase in. Na rust (1-6) kwam ZKV daardoor terug tot drie punten verschil. Na een paar tactische wissels liet Volharding het verder dan dat niet komen. De ploeg van coach Peter Rentmeester deelt nu de laatste plaats met tegenstander ZKV.