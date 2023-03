Kopzorgen voor Forza, volleyballers Stevo hebben titel weer in zicht

Haaks op de Schouwse problemen staat de situatie waarin de mannen van Stevo zich bevinden. De Zeeuws-Vlamingen hebben de volleybalbond onlangs laten weten af te zien van promotie, maar zijn in de derde divisie onverwacht weer de ploeg met de minste verliespunten. Stevo won zelf met 4-0 van Udenhout en zag VCE/PSV met 3-2 verliezen. Atak’55 speelt nog slechts één keer en leidt de dans met een punt meer dan Stevo en drie punten meer dan VCE/PSV. Die komen allebei nog twee keer in actie en treffen elkaar in Eindhoven in de laatste speelronde. Stevo-trainer Harry van Putte: ,,Als we kampioen kunnen worden, zullen we het niet laten.’’