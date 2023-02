Koplopers nemen verkeerde afslag in Halve Marathon Cadzand-Bad. 'Teleurgesteld ja, en ook boos’

HC Zeeland blijft puntloos in uitwed­strij­den; ‘We hadden wat daadkrach­ti­ger moeten optreden’

De twee handbalploegen van HC Zeeland, die beide in de eerste klasse spelen, hebben zaterdagavond geen punten kunnen pakken in hun uitwedstrijden. De mannen gingen in Eindhoven met 32-24 onderuit tegen Oktopus, terwijl de vrouwen de overwinning in Etten Leur aan Internos moest laten: 22-19.

