Kopecky pikt voor haar examens nog even eerste grote zege mee in Zeeuwse Omloop

Na het vallen van het startschot, was het meteen oorlog. ,,Het ging ongelofelijk hard”, deed klassementsleidster en wereldkampioene Zoë Bäckstedt na afloop haar verhaal. ,,We zaten met de volledige Britse selectie vooraan, waardoor we niet verrast werden. Na zo’n tien kilometer kwam mijn ploeggenote bij mij om te vertellen dat er nog maar zo’n veertig renners over waren. Dat had ik op dat moment zelf nog niet eens in de gaten.‘’