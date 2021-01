Koning, keizer, admiraal (deze voorzitters zit het langst van allemaal)

Zeeuwse zeiler Paul Hameeteman is eieren en havermout beu, maar voor zijn olympische droom is het nodig

18 december VILAMOURA - Zeiler Paul Hameeteman (17) uit Zierikzeese heeft zich al bewezen in de Laser Radiaal, waarin hij in 2020 Europees kampioen werd. Nu vormt hij zich om tot een goede zeiler in de Laser Standaard, de olympische klasse. Hij kijkt de kunst af van Marit Bouwmeester, één van Nederlands succesvolste zeilsters ooit.