Koning Dinkelberg verlengt heerschappij over Zeeuwse wateren

Jan de Wilde uit Nisse liep in 111 dagen naar ‘het einde van de wereld’

NISSE - Na 111 dagen wandelen van Nisse naar Santiago de Compostela (en verder) keerde het Zeeuwse hardloopfenomeen Jan de Wilde deze week terug in zijn woonplaats. Althans, fysiek, want in gedachten loopt hij nog altijd over de eindeloze paden. De pelgrimstocht naar ‘het einde van de wereld’ heeft zijn leven veranderd. ,,Ik droom er nog steeds over, zowel 's nachts als overdag.‘’

19 augustus