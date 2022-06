Komt de nieuwe Mathieu van der Poel uit Wolphaartsdijk?

Storm­pje rond korfbal­ster Noa van Zon; overstap naar TOP valt slecht bij Swift

GOES - Korfbalster Noa van Zon is per direct vertrokken bij Swift. Nadat de zeventienjarige Goese in Middelburg vertelde dat ze de overstap maakt naar TOP Arnemuiden, kreeg ze te horen dat ze dan in de laatste twee speelrondes op de bank zou zitten bij de hoofdklasser en in de auto naar Driebergen - zaterdag is Dalto de tegenstander - niet op gezellige gesprekken hoefde te rekenen. Toen heeft ze zelf haar conclusies getrokken.

10 juni