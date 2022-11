Komen Van der Poel en Van Aert naar Hulst? Dit is wat we weten

Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock zijn de grote namen. Komen die naar de Zeeuws-Vlaamse wereldbekerwedstrijd?

Tja, nog niets is zeker over deze Grote Drie. Kurt Vernimmen, de organisator van de Vestingcross, volgt de mededelingen van de renners en hun ploegen en de berichten in de media. Dinsdag meldde Wieler Revue dat ze uitgerekend in Hulst alle drie voor het eerst te zien zijn. Dat leidde tot vreugde. Andere kranten publiceerden eerder al ‘uitgelekte programma’s’ en daar stond de Vestingcross dan weer niet altijd in. Vernimmen: ,,100 procent zeker weten we het pas volgende week.”

Wie bepalen er wie er rijden?

Dat zijn de bondscoaches. Gerben de Knegt (Nederland) en Sven Vanthourenhout (België) maken hun lijstjes vrijwel altijd op de maandag voor een World Cup bekend. Daarbij luisteren zij heel goed naar de wensen van hun topcoureurs. Eigenlijk bepalen die in hoge mate zelf met hun ploeg of hun management hun programma. Van Aert heeft al laten weten dat hij donderdag zijn programma publiceert.

Het veldritseizoen is al anderhalve maand bezig. Waarom zagen we ze nog niet eerder?

Van der Poel, Van Aert en Pidcock zijn alleskunners. Zij combineren een wegseizoen met het crossen in de winter. Na het WK in Australië van eind september namen de Nederlander en de Belg eerst rust, om vervolgens goed te gaan trainen. Pas als ze helemaal opgeladen zijn, gaan ze veldritten rijden. Dat is waarschijnlijk in het weekeinde van 26 en 27 november. Pidcock, de regerend wereldkampioen, reed het WK op de weg niet en had dus al eerder vrijaf. Hij begint zaterdag al aan zijn crossseizoen in het Belgische Merksplas. Over Hulst heeft hij nog geen officiële mededeling gedaan.

Hebben organisaties van de World Cups nog invloed?

Mwoah, niet echt. Wat Hulst kan doen, is een zo’n aantrekkelijk mogelijk parkoers bieden. Dat zit al jaren snor bij de Vestingcross, met de passage van de molen en de steile klimmen en afdalingen. Maar startgeld wordt er niet betaald in het wereldbekercircuit. Tenminste, dat is de officiële lezing. Een jaar geleden meldde de Belgische wielerjournalist Michel Wuyts dat hij had gehoord dat er voor Van der Poel en Van Aert soms tienduizenden euro’s wordt neergeteld. Maar dat is door niemand ooit hard gemaakt. In Hulst stelt men ook dat er geen startgeld wordt betaald.

Zou het voor Hulst uitmaken of De Grote Drie komen?

Waarschijnlijk scheelt dat honderden of misschien zelfs duizenden toeschouwers. Kaartjes kosten 11 euro in de voorverkoop en 15 euro aan de kassa, dus reken maar uit wat de Vestingcross dan aan extra inkomsten heeft. En dan hebben we het nog niet over het extra bier dat dan vloeit en de grotere hoeveelheid friet die dan verkocht wordt. Want met Pidcock heb je dan de wereldkampioen in huis. Voor Van der Poel wordt het zijn eerste optreden in Nederland na zijn veelbesproken WK op de weg (met die nacht op het politiebureau). En Van Aert is één van de grootste sport-Belgen van de laatste tien jaar en dus een enorme publiekstrekker. Zelfs als maar twee van hen komen, kunnen Eli Iserbyt, Lars van der Haar, Fem van Empel, Marianne Vos en zelfs Shirin van Anrooij daar nog altijd niet tegenop.