Kim Baas neemt afscheid met een lach en een traan

KLUNDERT - Net na het gewonnen beslissingsduel van Fortis, zaterdagmiddag in Klundert, kreeg Kim Baas het even te kwaad. ,,Eén van mijn ploeggenotes, Joyce Schoonaard, had toen net tegen me gezegd: ‘En nu zit het er echt op’. Tja, dat kwam wel even binnen…”

Baas heeft het moment van stoppen namelijk niet zelf gekozen. De 27-jarige korfbalster wilde nog zó graag door bij de club uit Oost-Souburg, maar door de medisch specialisten is dat afgeraden. In haar linkerknie, waar ze in de afgelopen vijf jaren driemaal aan geopereerd is, zit nog maar weinig kraakbeen. ,,Op de dag na een wedstrijd heb ik zo veel pijn. De artsen zeiden: als ik doorga, gaat dat op den duur in het dagelijks leven grote gevolgen hebben.”

In de laatste minuut van het duel met Phoenix, bijna meteen na haar enige doelpunt, kreeg Kim Baas een publiekswissel, net als Joyce Schoonaard en Mayella Kuizenga. Alle drie speelden hun laatste duel in Fortis 1. Schoonaard, moeder van twee, gaat in een lager team spelen en Kuizenga keert terug naar Seolto. Zíj kozen wel hun moment van vertrekken, maar Baas niet. ,,Aan het begin van dit seizoen, nadat ik van mijn tweede zware knieblessure was gerevalideerd, kon ik weer aansluiten bij Fortis 2. Ik was héél blij dat ik weer mocht korfballen. En vanaf de zaal zat ik weer bij het eerste team. Maar mijn knie werkte niet mee. Vanaf maart was duidelijk dat ik zo niet verder kon.”

Verdrietig en verstandig

,,Het is heel verdrietig dat haar afscheid nu al is. Dat doet ook bij mij zeer”, zei Sjaak Baas, haar vader en één van de twee hoofdtrainers van Fortis. ,,Maar de beslissing om te stoppen is verstandig. Vooral op de zondag kan ze bijna niet lopen. In de wedstrijd zie je ook wel dat ze - vooral bij het achteruit lopen - wat voorzichtiger was. Maar het zit niet in haar karakter om op te geven. Op inzet heeft ze tot aan het einde van het seizoen gespeeld.”

Vader en dochter hebben veel met elkaar meegemaakt op het korfbalveld. ,,Al vanaf de E-’tjes was hij mijn trainer, tot in de B1. Later werd hij het bij de senioren weer”, vertelde Kim Baas. ,,In de D1 mochten we al naar het Nederlands kampioenschap en met de B1 hebben we zelfs het NK gewonnen. Of het lastig was om een vader als trainer te hebben? Nee, we hebben samen een manier gevonden om daarmee om te gaan. Ik wilde ook echt niet dat hij me voortrok.” Vader Sjaak: ,,Kim en ik hebben een heel sterke band met elkaar. Het is nooit een probleem geweest om naast vader en dochter ook trainer en speelster te zijn.”

Voor Kim Baas was het seizoen 2021-2022 er eentje van een rentree en een naderend afscheid. Voor Fortis 1 was het een zeer ongelukkig seizoen, waarin ternauwernood degradatie is afgewend. In haar laatste wedstrijd speelde Baas zeer sterk in haar functie: ze had een dienende rol en coachte de twee spitsen in haar vak. ,,Ik had kunnen denken: volgend jaar korfbal ik niet meer in dit team en dus maakt het me niet uit of we degraderen. Maar zo zit ik niet in elkaar. Ik ben en blijf heel begaan met dit team. Ik wilde heel graag dat we erin bleven en dat is gelukkig gelukt.”

Weinig risico, veel resultaat Fortis heeft in de laatste twee wedstrijden van het veldseizoen op zekerheid gespeeld. De trainers, Sjaak Baas en Leonard Debbaut, kozen voor behoudend en dus minder risicovol aanvalsplan. Met succes. Tegen Juliana (23-12) werd op 18 juni een beslissingswedstrijd afgedwongen. En zeven dagen later voorkwam de Souburgse ploeg tegen Phoenix (21-13) degradatie uit de eerste klasse. In beide duels zette Fortis de beste rebounders vast onder de korf en de beste schutters voorin. Het spel werd daardoor wel wat trager, maar het resultaat mocht er zijn. Tegen Phoenix had Fortis vanaf de eerste minuut de overhand, maar voor rust (11-8) werd dat nog onvoldoende in cijfers uitgedrukt. Pas in de tweede helft kon een groot gat geslagen worden. Vanaf de 15-11 leek de buit binnen en besloot het trainersduo en paar jongelingen speeltijd te geven. Eén van hen, Floor de Meij, schoot meteen de eerste bal die ze kreeg erin. Fortis-Phoenix 21-13. Scores Fortis: Noor Wisse 7, Remco Crucq en Joyce Schoonaard 4, Tim Crucq en Milo van der Meule 2, Kim Baas en Floor de Meij 1.