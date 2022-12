Keuzestress bij Zeeuws Topsportgala: viertal in race voor titel ‘Sportvrouw van het jaar’

Net zoals het bij de landelijke sportverkiezingen moeilijk was om bij de vrouwen tot slechts drie nominaties te komen, was dat eerder deze week in Zeeland ook zo. De jury van het Zeeuws Topsportgala (6 februari 2023) besloot daarom om voor een viertal te kiezen.

Waarschijnlijk had Zeeland niet eerder zo veel sportsters die op zo’n hoog niveau presteerden. Liefst vier atletes met Zeeuwse roots, Shirin van Anrooij, Dinja van Liere, Anne Terpstra en Nancy van de Ven, horen in hun vakgebied bij de besten van de wereld. Daarom heeft de jury van het Zeeuws Topsportgala gemeend ze alle vier te kandideren voor de titel ‘Sportvrouw van het jaar’.

Landelijk was er begin december veel discussie. Femke Bol was niet genomineerd als Sportvrouw van het Jaar en Irene Schouten, Annemiek van Vleuten en Suzanne Schulting wel. Dat schoot bij velen in het verkeerde keelgat. De Zeeuwse jury, waarin vertegenwoordigers zitten uit de Zeeuwse sportwereld, wilde niet die ‘fout’ maken en heeft vier vrouwen geselecteerd. ,,Omdat je ook als provincie wel mag uitdragen dat je over heel veel goede sportsters beschikt en dat je daar trots op bent”, gaf jurylid Patrick Vader (SportZeeland) aan.

Bij de mannen en de paralympische sporters was de spoeling dit jaar - in tegenstelling tot voorgaande jaren - veel dunner. De titel ‘Sportploeg van het jaar’ wordt zelfs helemaal niet vergeven. Geen enkele Zeeuwse ploeg deed in 2022 van zich spreken op een hoog niveau.

De genomineerden (in alfabetische volgorde):

VROUWEN

Shirin van Anrooij

De twintigjarige wielrenster en veldrijdster is beoordeeld op haar prestaties bij de senioren. Ze won als veldrijdster twee wereldbekerwedstrijden. Als wielrenster werd ze onder meer veertiende in de Tour de France Femmes, negende in Strade Bianche en tweede bij zowel het NK tijdrijden als het NK op de weg.

Volledig scherm Shirin van Anrooij na haar zege bij de wereldbekerwedstrijd in de Beekse Bergen. © BELGA

Dinja van Liere

Nadat 2021 voor de amazone uit Kapelle het jaar van de doorbraak was, liet ze zich in 2022 nog meer zien. Ze werd opnieuw Nederlands kampioene dressuur en stuntte daarna op het WK in Denemarken. Zowel in de Grand Prix als de kür op muziek greep ze het brons. Na Anky van Grunsven en Edward Gal is ze nu de derde Nederlander die twee WK-medailles in haar bezit heeft.

Volledig scherm Dinja van Liere is Nederlands kampioene en tweevoudig winnares van WK-brons. © Pro Shots / Ron Baltus

Anne Terpstra

De uit Zierikzee afkomstige mountainbikester - vorig jaar sportvrouw van Zeeland - had haar beste wereldbekerseizoen ooit. Ze won in Andorra en voerde de stand aan tot aan de slotrace. Door ziekte kon ze daarin niet presteren, waardoor ze de leiding kwijtraakte. Terpstra werd nog wel voor de zevende keer Nederlands kampioene en pakte brons op het EK in München.

Volledig scherm Anne Terpstra is op weg naar het brons bij het WK in München. © Ronald Hoogendoorn

Nancy van de Ven

Na vijf tweede plekken in het WK motorcross volgde in 2022 eindelijk de wereldtitel. De Vlissingse had na vier Grand Prix-wedstrijden zo’n grote voorsprong op de concurrentie, dat ze tijdens de laatste twee manches in Turkije niet meer tot het uiterste hoefde te gaan. Kort erna werd Van de Ven ook nog open Italiaans kampioene.

Volledig scherm Nancy van de Ven is 's werelds beste motorcrossster. © Dirk-Jan Gjeltema

MANNEN

Saïd Bouzambou

De Vlissingse zaalvoetballer ging met Oranje naar het EK, dat begin 2022 in eigen land werd gehouden. In de openingswedstrijd tegen Oekraïne maakte hij de 3-1, een wonderschoon doelpunt. Met zijn club FC Eindhoven werd Bouzambou tweede in de Nederlandse eredivisie. Zelf was hij de topscorer van de eredivisie met 45 treffers.

Volledig scherm Said Bouzambou aan de bal voor FC Eindhoven, waarbij hij topscorer werd van de eredivisie. © Pro Shots / Wouter Dill

Bart Nieuwkoop

De Thoolse voetballer is basiskracht bij Union Sint-Gillis, dat op het hoogste niveau van België als tweede eindigde in het seizoen 2021-2022. Daarmee kwalificeerde het team van de rechtsback zich ook voor de Europa League.

Volledig scherm Bart Nieuwkoop haalde met Union de Europa League. © BELGA

Rick de Nooijer

De uit Middelburg afkomstige bokser schopte het in 2022 tot Nederlands kampioen in de klasse tot 86 kilogram. Ook won hij tal van wedstrijden in de Duitse Oberliga, waarin hij uitkwam voor Chemie Pokal.

Volledig scherm Rick de Nooijer mag zich sinds dit jaar de beste van Nederland noemen in de klasse onder 86 kilo. © Ronald Hissink

TALENTEN

Paul Hameeteman

De nu negentienjarige Zierikzeese zeiler verzekerde zich in april in Frankrijk van de Europese titel onder 21 jaar in de olympische klasse ILCA 7 (voorheen Laser Standaard). Na zes wedstrijddagen was hij de nummer één in een veld van 130 zeilers. Later in het jaar werd hij ook nog wereldkampioen onder 20 jaar in de WASZP-klasse (foil zeilen).

Thomas Houtepen

De Middelburgse handballer was de aanvoerder van de Nederlandse ploeg die op het EK onder 20 jaar brons won. Aan het einde van het toernooi werd hij opgenomen in het All Star-team. Na de zomer maakte Houtepen binnen Duitsland een transfer van Cloppenburg naar Lemgo Lippe, een profclub van naam.

Imke Verstraeten

Voor de zeventienjarige hockeyster uit Hulst was 2022 zeer succesvol: met haar Belgische club, Dragons, werd ze tweede in de strijd om het landskampioenschap. Daarna maakte ze de overstap naar het Amstelveense Pinoké. Met Oranje onder 18 jaar won ze het EK in Spanje en maakte ze in de finale twee van de drie doelpunten. Ook werd ze doorgeschoven naar Jong Oranje.

PARALYMPISCH SPORTERS



Corné de Koning

De Kloetingse roeier werd in Tsjechië voor de derde maal wereldkampioen in de skiff. Ook pakte hij in de gemengde klasse, Chantal Haenen, brons.

Sanne Koopman

De twintigjarige triatlete uit Biggekerke werd in 2022 zowel Nederlands als Europees kampioene in de klasse PTS3. Op het WK in Abu Dhabi was ze een maand geleden de nummer twee.

Topsportgala is op 6 februari in Nieuwdorp De winnaars worden bekend tijdens het Zeeuws Topsportgala van maandag 6 februari. Dat wordt gehouden in restaurant Landlust in Nieuwdorp. Eén van de uitreikers is oud-atleet Gregory Sedoc. De jury van de Zeeuwse sportverkiezingen bestaat uit Mark Aalders (oud-rolstoelbasketballer), Anjolie Engels-Wisse (oud-atlete/voorzitter Vereniging Zeeland Atletiek), Brian van Goethem (oud-profwielrenner), Meino Rozendal (volleybalcoach/docent cios), Patrick Vader (SportZeeland), Roeland van Vliet (PZC) en Yorben Weststrate (Omroep Zeeland).