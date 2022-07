Kerstzaalvoetbaltoernooi Arendskerke na vijftig (!) jaar ter ziele

Vanwege corona ging het toernooi in 2020 en 2021 niet door. In die periode is een aantal leden van de organisatie gestopt en het is niet gelukt om binnen voetbalvereniging ‘s-Heer Arendskerke vervangers te vinden. ‘Vervolgens is er contact gezocht met de deelnemende verenigingen van de meest recente editie en is gevraagd of daar misschien interesse is om bij de organisatie aan te sluiten. Helaas is daar geen positieve reactie op gekomen', schrijft het clubbestuur.