Kermiskoers Hulst eindigt in een Vlaams feestje

Ronnie Overgaauw binnen het uur Dwars door Domburg

Na zijn tweede plaats in de Meidoornloop van Nisse, liet Ronnie Overgaauw uit Zoutelande woensdag zien dat hij volledig hersteld is van zijn langdurige voetblessure. Hij finishte in de Dwars door Domburg over 16 kilometer, op de middenstip van het voetbalveld van SVOD’22, als enige binnen het uur. Bij de vrouwen ging de zege naar Barbara Trappeniers uit Biggekerke.