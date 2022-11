Kerkhove zaterdag tegen winnares WTA Finals; mooie affiche in Billie Jean King Cup

Van Anrooij na bronzen medaille op EK: ‘Ik ben ook maar een mens’

Zo groots als het EK van 2021 was, zo tegenvallend was de editie van dit jaar. Voor Shirin van Anrooij zat er zondag in Namen niet meer in dan brons. ,,Ik heb zo veel doelen in een jaar. Dan kan het wel eens voorkomen dat ik er eentje niet haal omdat ik niet 100 procent ben”, zei de twintigjarige veldrijdster uit Kapelle. ,,Het was vandaag echt niet mijn dag.”

6 november