Kerkhove worstelt, maar komt niet boven in Melbourne

Belg blijft eenling Jobse en alle anderen voor tijdens Scheids­rech­ters­loop

6 januari VLISSINGEN - De Scheidsrechtersloop in Vlissingen, van COVS Walcheren, trok voor zover bekend slechts één scheidsrechter en wel Matthijs Jobse. Hij had zaterdag nog een wedstrijd gefloten, maar verscheen toch aan de start. Gelukkig liep hij met ruim 120 atleten, waarvan er aantal ook al in Sint Laurens en Goes hadden gelopen. Sammie de Vriendt was hen allemaal te snel af.