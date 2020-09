Kerkhove verrast Wickmayer en gaat naar tweede voorronde Roland Garros

TOP wordt opgerold, maar gaat niet direct in de put zitten

14 september ARNEMUIDEN - Zolang TOP wegblijft van de laatste plaats, is er niets aan de hand. Toch vond de Arnemuidse ereklasser het niet prettig om zaterdag door DVO – sinds mensenheugenis actief op het hoogste niveau – volledig opgerold te worden. ,,Vooral in de eerste helft werden we helemaal weggetikt’’, zei Jurgen Janse na de 11-21-nederlaag. ,,We hadden geen schijn van kans.’’