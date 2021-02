Kerkhove verliest thriller en loopt finale mis

Vlissingse atlete Els Vader is na 33 jaar Nederlands record kwijt

31 januari WENEN - Na liefst 33 jaar is de uit Vlissingen afkomstige Els Vader haar Nederlands record op de 200 meter indoor kwijt. Lieke Klaver liep bij indoorwedstrijden in Wenen naar een tijd van 23,17 seconden. Vader liep in 1988 haar indoorrecord van 23,34 in het Franse Liévin.