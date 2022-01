Kerkhove treft bij Australian Open nummer één van de wereld

Hans Groffen geeft grootmees­ter en Fi­de-mees­ter het nakijken in aangepast Oliebollen­toer­nooi

OOST-SOUBURG - Hans Groffen is de verrassende winnaar geworden van het traditionele Oliebollentoernooi van Schaakklub Souburg. De Vlissingse schaker had net zoveel punten als de Russische grootmeester Vjatsjeslav Ikonnikov en Fide-meester René Tiggelman, maar de weerstandspunten spraken in zijn voordeel.

31 december