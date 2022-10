Kerkhove: nét geen vierde ‘double bagel’

met video Nancy van de Ven bezorgt Strand­cross Vlissingen een primeur

Bij de 35ste editie van de Strandcross van Vlissingen heeft men een primeur: voor het eerst in de geschiedenis van het evenement doet er een wereldkampioen mee. Nancy van de Ven, die zich in september in Turkije tot ’s werelds beste motorcrossster liet kronen, gaat zondag op het Badstrand van haar eigen stad van start bij de 250cc voor licentiehouders.

14 oktober