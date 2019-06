Kerkhove naar hoofdtoernooi Wimbledon

Na de eerste set, die in 21 minuten met 6-0 naar Lisicki ging, leek Kerkhove volkomen kansloos. Maar ze veerde op. Dankzij een break halverwege de tweede set won ze het tweede bedrijf met 6-4. En nadat ze in de derde set de Duitse weer vroeg brak, liep het toch nog goed af. Het werd weer 6-4. De Schouwse hield in het laatste uur van de partij het hoofd koel en maakte geen fouten meer.

In de vier voorgaande jaren strandde Kerkhove steeds in de eerste voorronde. Dit keer klopte ze de Chinese Xun en de Amerikaanse Lepchenko al voordat ze op Lisicki stuitte. Daar zou ze lastige aan hebben. Lisicki stond namelijk in 2013 in de Wimbledon-finale tegenover de Francaise Bartoli. Inmiddels is zij de nummer 283 van de wereld – en staat ze 80 plekken lager dan Kerkhove – maar tennissen kan ze nog steeds.

Kiki Bertens

Nu Kerkhove gewonnen heeft, is ze de enige Nederlandse die alle drie kwalificatierondes overleefde. Bibiane Schoofs, Arantxa Rus en Richel Hogenkamp vlogen eruit. De Zeeuwse zit nu samen met Kiki Bertens, de nummer vier van de wereld, in het hoofdschema. De loting hiervoor is later in de week.