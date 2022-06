Kerkhove met Rus naar halve finale dubbelspel in Italië

met video Olav Kooij pakt eerste drie truien ZLM Tour

KAPELLE - De eerste etappe van de ZLM Tour werd vanavond gewonnen door Olav Kooij. De pas twintigjarige sprinter van Jumbo-Visma was de snelste in de spurt in de straten van Kapelle. Hij pakte tevens de puntentrui en de jongerentrui.

9 juni