Kerkhove loot bij US Open Zweedse dubbelspeelster

Tennisser Raemdonck is weer helemaal terug

8:44 PHILIPPINE - Wesley Raemdonck bewees in het 18e Mosselkrauwertoernooi in Philippine dat hij weer helemaal terug is. Samen met Liselot Kayser won hij de mixed-4 categorie, door in de finale het als eerste geplaatste koppel Sjakco de Braal/Nathalie de Schepper met 6-2 6-4 te bedwingen.