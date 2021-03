Kerkhove in nationale ploeg voor Billie Jean King Cup

,,China heeft een sterk team met maar liefst drie speelsters in de top 50. Het wordt een lastige klus en daarom is het fijn dat we thuis spelen in een voor ons bekende hal en op gravel", zegt Haarhuis. ,,We komen met ons sterkste team aan de start. Kiki is hersteld van haar blessure en Arantxa staat inmiddels ook alweer geruime tijd in de top 100. Ik ben daarom blij zij er weer bij zijn. Met Demi hebben we één van de beste dubbelspeelsters van de wereld in het team, wat hard nodig kan gaan zijn als er een beslissende dubbel gespeeld moet worden. Lesley completeert het viertal. Zij is al jaren een zeer gewaardeerde speelster van het Billie Jean King Cupteam. Een mogelijke vijfde speelster kan op een later tijdstip nog worden toegevoegd. We zullen met elkaar vechten om onze plek in de Wereldgroep te behouden.”