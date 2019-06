Kerkhove door naar derde voorronde, nu tegen oud-finaliste Lisicki

Dariush Cyrroes uit Axel is al 9 maanden met het NK wielrennen bezig

25 juni GOIRLE - Soms duurt het even voordat je je roeping kent. Dat geldt zeker voor de voormalige Axelaar Dariush Cyrroes (28). Waar broertje Siawaash al van jongs af aan als acteur aan de weg timmert (onder meer in de rol van Ramin in de jeugdserie SpangaS), daar was het voor de oudste telg even zoeken.